Die Nachfrage bei der Notruf-Beratung «147» für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hat 2024 stark zugenommen. In den meisten Fällen ging es um Suizidgedanken, Gewalt in der Familie und Mobbing.

Die Beratungsstelle "147" von Pro Juventute verzeichnete 2024 mehr Kontaktanfragen. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Darum gehts Pro Juventute verzeichnet Anstieg der Kontaktanfragen um 13 Prozent

Suizidgedanken waren 2024 das häufigste Beratungsthema

Im vergangenen Jahr gingen rund 47'700 Kontaktanfragen per Telefon oder Whatsapp ein, wie die Stiftung Pro Juventute am Freitag mitteilte. Das sind 13 Prozent mehr Anfragen als noch 2023. Gemessen an den Stunden habe sich der Beratungsaufwand seit 2019 verdoppelt. Inwiefern die Zunahme in diesem Jahr mit der besseren Erreichbarkeit und der Beratungspraxis mit Whatsapp zusammenhängt, werde sich mit der Zeit zeigen, stellte Pro-Juventute-Direktorin Nicole Platel im Communiqué fest.

Auch Elternberatung erhält mehr Anfragen

Suizidgedanken waren auch 2024 das häufigste Thema. Das Beratungsteam habe jeden Tag durchschnittlich 13 Anfragen dazu entgegengenommen, hiess es weiter. Im Vorjahr waren es noch neun Anfragen pro Tag gewesen. Die Beratungspersonen haben 207 Mal eine Blaulichtorganisation oder die zuständige Institution aufgeboten, um Leben zu retten oder gravierende Gefahren abzuwenden. 2023 kam dies 166 Mal vor.

Ein starkes Wachstum gab es bei Anfragen wegen Gewalt in der Familie, Mobbing und sexueller Gewalt. 2024 erhielt «147» pro Woche 14 Anfragen zu Gewalt in der Familie, im Vorjahr waren es noch neun, so Pro Juventute. Bei der Beratung zu Mobbing und sexueller Gewalt gab es jede Woche rund neun Anfragen. Auch die Elternberatung «24/7» von Pro Juventute verzeichnete 14 Anfragen pro Woche zu gewaltbezogenen Themen.