KI-Musik im Radio
So klingt «Der fremde Furz»

Es war kein Traum und auch kein schlechter Scherz, was da über den Radio lief. Hinter dem KI-Song steckt ein Testfeld im Nachtprogramm des Zürcher «Radio 1».
Publiziert: 21:24 Uhr
