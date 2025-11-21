Hotelfachschule Zürich stellt Betrieb 2027 ein

Die Hotelfachschule Zürich stellt 2027 den Betrieb ein. Das Aus zeichnete sich bereits ab.

Nach einer monatelangen Prüfung kommt die Betreiberin der Hotelfachschule Zürich zum Entscheid, dass der Betrieb 2027 eingestellt wird. Foto: Hotelfachschule Zürich

Darum gehts Hotelfachschule Zürich wird im Frühjahr 2027 endgültig eingestellt

Gastrosuisse sucht neue Nutzung für das Belvoirpark-Gebäude in Zürich

Schulbetrieb und geplante Anlässe laufen bis Frühjahr 2027 weiter Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Hotelfachschule Zürich wird nicht neu lanciert. Gastrosuisse hat entschieden, den Betrieb im Frühjahr 2027 definitiv einzustellen. Für die Liegenschaft im Zürcher Belvoirpark wird eine neue Nutzung gesucht.

Der Entscheid ist nach einer sorgfältigen und umfassenden Prüfung über mehrere Monate erfolgt, wie Gastrosuisse am Freitag mitteilte. Die Betreiberin der Hotelfachschule Zürich (HFZ) kündigte im Juli dieses Jahres an, eine Neulancierung mit internationaler Ausrichtung zu prüfen.

Aus zeichnete sich bereits ab

Der Schulbetrieb an der HFZ läuft laut Mitteilung bis im Frühjahr 2027 weiter, auch die Durchführung der bis dann geplanten Anlässen ist sichergestellt. Noch offen ist, was mit dem Gebäude am Rand des Belvoirparks in der Stadt Zürich geschehen soll. Gastrosuisse führt diesbezüglich Gespräch mit verschiedenen Partnern.

Dass der HFZ das Aus drohen könnte, zeichnete sich bereits im vergangenen Jahr ab. Die Schule nahm seither keine neuen Studierenden mehr auf.