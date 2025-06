«Marsch fürs Läbe» muss in Zürich-Oerlikon bleiben

Die Stadtpolizei Zürich hat den Antrag der Organisatoren des «Marsch fürs Läbe» für eine Demonstration in der Innenstadt aus Platz- und Sicherheitsgründen abgelehnt. Die Abtreibungsgegner müssen in Oerlikon bleiben, akzeptieren jedoch die Entscheidung.

Der "Marsch fürs Läbe" findet seit 2021 in Zürich-Oerlikon statt, begleitet von einem grossen Polizeiaufgebot und Gegendemonstranten. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Organisatoren des «Marsch fürs Läbe» haben ein Gesuch für eine Demo in der Zürcher Innenstadt eingereicht. Die Stadtpolizei lehnte dieses aber aus Platz- und Sicherheitsgründen ab. Die Abtreibungsgegner müssen in Oerlikon bleiben.

Die Organisatoren akzeptieren den Entscheid, wie sie am Freitag mitteilten. Sie forderten die Stadt aber auf, dem «Marsch fürs Läbe» künftig einen zentralen Platz zur Verfügung zu stellen.

Laut den Veranstaltern wurde die Bewilligung unter anderem aus Sicherheitsgründen verweigert. Das können sie nicht verstehen, weil sie friedlich seien. Andere Demonstrationen, bei denen es etwa zu Sachbeschädigungen oder Gewaltvorfällen komme, würden in der Innenstadt geduldet.

Eine Anfrage bei der Stadt Zürich zeigt aber, dass diese den gewünschten Kundgebungsort für ungeeignet hält. Auf dem Münsterhof findet wegen des Umbaus der Stadthausanlage von Mai bis Oktober 2025 samstags der Flohmarkt statt. Der Platz stehe darum gar nicht zur Verfügung, wie eine Mediensprecherin des Sicherheitsdepartements schreibt.

Zudem eigne sich der Münsterhof wegen der Zugänge von allen Seiten und der engen Gassen der Altstadt aus sicherheitspolizeilichen Gründen nicht. «Die Durchführung des Anlasses in Oerlikon hat sich bewährt», heisst es weiter von der Stadt.

Krawalle an Demo 2019

Die Kundgebung der religiös geprägten Abtreibungsgegner findet seit 2010 in der Schweiz an einem Samstag im September statt, mehrheitlich in Zürich. 2019 startete sie in Zürich das letzte Mal zentral, vom Turbinenplatz aus. Dabei kam es zu schweren Krawallen durch Gegendemonstranten.

Für 2021 wollte der Stadtrat nur eine Platzkundgebung zulassen. Die Organisatoren wehrten sich aber erfolgreich dagegen, der Statthalter erlaubte den Umzug. Seither findet der «Marsch fürs Läbe» in Oerlikon statt - jeweils begleitet von Gegendemonstranten.

In diesem Jahr wollten die Organisatoren nach eigenen Angaben wegen einer «hochrangigen Rednerin» ein grösseres Publikum erreichen.