Darum gehts
- Zug entgleist bei Goppenstein VS am Montagmorgen, mehrere Verletzte vermutet
- Strecke zwischen Goppenstein und Brig auch wegen Lawine gesperrt
- Im entgleisten Zug befanden sich insgesamt 80 Reisende
Am Montagmorgen meldet die Kantonspolizei Wallis auf der Plattform X, dass bei Goppenstein VS ein Zug entgleist ist. Die Beamten sind im Einsatz und gehen von mehreren verletzten Personen aus. Grund für die Entgleisung ist eine Lawine, bestätigt eine Sprecherin der BLS.
Laut «Pomona» ist der Zug im Bereich Stockgrabe zwischen Goppenstein und Hohtenn VS entgleist. Im Fahrzeug waren 80 Reisende unterwegs. Der Verkehr ist laut den SBB bis mindestens um 4 Uhr am Dienstagmorgen unterbrochen. Die BLS sagt gegenüber Blick, dass es sich bei dem verunfallten Zug um einen Regioexpress handelt, der um etwa 6 Uhr von Spiez BE aus losgefahren ist. Die Evakuierung der Passagiere beginne in Kürze.
Am Donnerstag gab es in der Region Goppenstein bereits einen Lawinenniedergang. Verletzte gab es damals keine. Das Bundesamt für Strassen Astra sprach laut SRF von einem Extremereignis. Ein Sprecher sagte dem Sender, man habe die Lawine eigentlich am Nachmittag sprengen wollen. Sie rutschte allerdings früher ab als gedacht.
+++ Update folgt +++