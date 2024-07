Kind (12) nach Kollision mit Töffli ins Spital geflogen

Am Montagmittag wurde ein Mädchen in Bischofszell TG bei einem Unfall verletzt. Ein Rettungshelikopter flog sie in ein Spital.

Schwerer Unfall in Bischofszell TG

Die Kantonspolizei Thurgau klärt, wie es zum Unfall kam. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Fussgängerin (12) ist in Bischofszell TG am Montag bei einer Kollision mit einem Töffli verletzt worden. Sie musste gemäss der Polizei mit einem Helikopter in ein Spital geflogen werden.

Das Mädchen wurde bei der Kollision mittelschwer bis schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Der Unfall ereignete sich, als ein 15-Jähriger mit seinem Mofa von der Grabenstrasse in Richtung eines Schulhauses abbog.