Kantonsrat ZG Zuger Kantonsrat ist offen für ein Gesetz zur Standortförderung

Der Kanton Zug soll durch die Einführung der OECD-Steuer nicht an Attraktivität verlieren. Darum sollen drei Viertel der erwarteten Mehrerträge von 200 Millionen Franken an Firmen zurückfliessen. Der Rat trat am Donnerstag mit 57 zu 16 Stimmen auf das Geschäft ein.

Publiziert: 09:14 Uhr | Aktualisiert: vor 58 Minuten