Der Luzerner Regierungsrat muss ein Verbot für die Einwasserung von Wanderbooten prüfen. Der Kantonsrat hat am Dienstag ein dringliches Postulat von Sara Muff (SP) mit 112 zu 1 Stimmen gutgeheissen.

Luzerner Kantonsrat will schärfere Vorschriften gegen Quaggamuschel

In den Zentralschweizer Kantonen gilt eine Schiffreinigungspflicht. Eine Tafel in Zug macht die Bootsbesitzer darauf aufmerksam. (Archivbild)

Das Parlament will damit das Einschleppen der Quaggamuschel effektiver verhindern. Die Muschel bedrohe nicht nur die einheimische Natur, sondern auch kritische Infrastruktur, sagte Muff. So könnten sie Leitungen verstopfen. Sei die Muschel einmal in einem Gewässer, sei es zu spät.

In den Kantonen der Zentralschweiz gilt zwar eine Reinigungspflicht für Schiffe, die das Gewässer wechseln. Die Umsetzung dieser Schiffreinigungspflicht genüge aber nicht, sagte Franziska Rölli (GLP).