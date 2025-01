Aktionäre sollen über Löhne der CKW-Teppichetage entscheiden

Bei der CKW AG soll inskünftig die Generalversammlung über die Entschädigungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung befinden. Der Luzerner Regierungsrat unterstützt eine entsprechende Forderung von Ruedi Amrein (FDP), wie er am Dienstag bekannt gab.

Die CKW versorgt grosse Teile der Luzerner Haushalte mit Strom. (Archivaufnahme) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Amrein verlangt in einem dringlichen Postulat, dass der Regierungsrat an der CKW-Generalversammlung vom 30. Januar 2025 einen entsprechenden Antrag stellt. Der Regierungsrat unterstützt dies. Er weist aber darauf hin, dass die Frist für Anträge abgelaufen sei. Er werde aber an der Generalversammlung von 2026 einen solchen Antrag stellen. Er beantragt deswegen dem Kantonsrat, das Postulat nur teilweise zu überweisen.

Amrein verweist in seinem Postulat auf den Aargau, der bei der CKW-Muttergesellschaft Axpo mit derselben Forderung erfolgreich war. Hintergrund waren dort stark gestiegene Entschädigungen in einer energiepolitisch schwierigen Phase.

Gemäss Amrein befindet sich die CKW in einer analogen Situation. Der Kanton Luzern hält an dem Energieversorger 9,9 Prozent.