Kantonsrat Jeanette Wibmer ersetzt Konrad Langhart (Mitte) im Kantonsrat

Bei der Mitte ist Jeannette Wibmer für Konrad Langhart in den Zürcher Kantonsrat nachgerückt. Die 61-jährige Rechtsanwältin tritt ihr Amt am 1. Mai an.

Publiziert: 11:14 Uhr | Aktualisiert: vor 27 Minuten