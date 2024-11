Schaffhauser Kantonsrat beschliesst Steuersenkung

Der Kanton Schaffhausen plant für 2025 erstmals Ausgaben in der Höhe von mehr als einer Milliarde Franken. Der Kantonsrat berät das Budget am Montag. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Der Entscheid zur Steuersenkung erfolgte gegen Schluss der Budgetdebatte am Montagabend. Die Befürworter der Steuersenkung verwiesen in der Diskussion auf die gute Finanzlage und das hohe Eigenkapital des Kantons. Der Kanton profitierte in den vergangenen Jahren von hohen Einnahmen aus den Unternehmenssteuern.

Gegnerinnen und Gegner der Steuersenkung aus dem links-grünen Lager mahnten trotz der momentan guten Finanzlage zur Zurückhaltung. SP-Kantonsrat Matthias Freivogel schlug vor, statt einer Steuersenkung allen Steuerpflichtigen im Kanton Schaffhausen einmalig 200 Franken auszuzahlen. Der Vorschlag wurde deutlich abgelehnt.

An den einzelnen Budgetposten nahm der Kantonsrat nur wenige Änderungen vor, die insgesamt zu keinen grossen Verschiebungen führten. Der Aufwand in der Rechnung 2025 liegt bei knapp 1,1 Milliarden Franken. Erwartet wird ein Defizit von rund 52 Millionen Franken. Darin eingeschlossen ist eine Rückstellung von 60 Millionen Franken für zu erwartende Zahlungen an den Nationalen Finanzausgleich in den kommenden Jahren.