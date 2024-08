55 von 60 Bisherigen wollen wieder in den Schaffhauser Kantonsrat

Die meisten der Bisherigen treten wieder im Rennen um einen Sitz im Schaffhauser Kantonsrat an. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Insgesamt treten 15 Parteien an, wie die Schaffhauser Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Mit der SVP, SP, FDP, GLP, EDU, EVP, den Jungen Grünen, den Grünen, Die Mitte, SVP Senioren, Junge SVP, SVP Agro und SVP KMU treten alle im Kantonsrat vertretenen Parteien wieder an. Nicht im Rat vertreten sind bisher nur Juso und Jungfreisinnige.

Von den 568 Kandidierenden sind 214 Frauen und 354 Männer. Bei den letzten Wahlen bewarben sich noch 549 Personen um die Sitze. Gewählt wird am 22. September.