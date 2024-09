Kanton St. Gallen Jungwolf aus Gamserrugg-Rudel geschossen

Im Kanton St. Gallen ist am Mittwoch ein Jungwolf aus dem Gamserrugg-Rudel erlegt worden. Damit ist eines von drei Jungtieren des Rudels geschossen. Die Regulation des Gamserrugg-Rudels sei für dieses Jahr beendet, schrieb der Kanton am Freitag in einer Mitteilung.