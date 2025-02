Kann das auch Schweizern im Ausland passieren? Gelähmter US-Amerikaner wegen Ärger mit Versicherung in der Schweiz gefangen

Ein US-Amerikaner sitzt nach einem schlimmen Ski-Unfall in der Schweiz fest, weil seine Versicherung die Rückführung nicht zahlen will. Könnte das auch auf unseren Auslandreisen passieren? Was Rega und Versicherungen raten.

Publiziert: vor 26 Minuten | Aktualisiert: vor 17 Minuten