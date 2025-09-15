St. Johannsen reduziert Landwirtschaftsfläche um zwei Drittel

Darum gehts
- Landwirtschaftsflächen von St. Johannsen stark reduziert und verpachtet
- Justizvollzug fokussiert auf sinnstiftende Tätigkeiten mit Tieren und Lebensmitteln
- 82 Hektaren Landwirtschaftsfläche und 70 Hektaren Alpwirtschaft zurückgegeben
Das teilte die bernische Sicherheitsdirektion am Montag mit. Die freigewordenen Landwirtschaftsflächen sollen verpachtet werden. Das AGG werde zu gegebener Zeit über das Vergabeverfahren und die Pachtkriterien informieren, hiess es.
Von aktuell 118 Hektaren landwirtschaftlicher Fläche werden von St. Johannsen künftig noch 36 Hektaren bewirtschaftet. Das ist knapp ein Drittel. Mehr als zwei Drittel, also 82 Hektaren, werden zurückgegeben. Auch eine 70 Hektaren grosse Alpwirtschaft auf dem Chasseral gehört künftig nicht mehr zu St. Johannsen.
Die Änderung erfolgt, nachdem der Regierungsrat die Ausrichtung der Landwirtschaftsbetriebe im Justizvollzug überprüfen liess. Neu soll nur noch so viel Landwirtschaft betrieben werden, wie für den Justizvollzug benötigt wird.
Die Arbeit mit Tieren und die Verarbeitung von Lebensmitteln solle als sinnstiftende Tätigkeit für die Eingewiesenen aufrechterhalten bleiben, betonte Regierungsrat Philippe Müller gemäss Communiqué. Doch im Übrigen sei die Nahrungsmittelproduktion Aufgabe der Bäuerinnen und Bauer, hatte die Regierung schon früher betont.
Im offenen Massnahmenzentrum St. Johannsen gibt es Platz für 80 psychisch belastete oder suchtkranke Straftäter. Der Massnahmenvollzug soll den Eingewiesenen helfen, zu einem eigenverantwortlichen Leben zu finden.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen