Das ist das Deutschschweizer Wort des Jahres

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat «Frauen-Nati» zum Deutschschweizer Wort des Jahres 2025 gewählt. Begriffe wie «Zollhammer» und «Chlorhuhn» zeigen aktuelle gesellschaftliche und politische Themen auf.

Darum gehts Frauen-Nati ist Deutschschweizer Wort des Jahres 2025

Zollhammer und Chlorhuhn belegen Platz zwei und drei

39 Prozent Strafzoll schrumpfte auf 15 Prozent

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat den Begriff «Frauen-Nati» zum Deutschschweizer Wort des Jahres 2025 gekürt. Den zweiten Platz belegt der «Zollhammer»und auf den dritten Platz schafft es das «Chlorhuhn».



Sprachwissenschaftlerinnen und Sprachwissenschaftler haben diese Begriffe auf Grundlage einer Textdatensammlung ausgewählt, wie die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Die auserkorenen Wörter wurden demnach dieses Jahr deutlich häufiger verwendet als zuvor, sind neu oder haben eine neue Bedeutung erhalten.

Diese Wörter waren noch im Rennen

So wie die «Frauen-Nati», die diesen Sommer im Rahmen der Fussball-Europameisterschaft in der Schweiz gross in den Schlagzeilen war. Der «Zollhammer» bezieht sich auf den ursprünglich von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzoll von 39 Prozent, der aber inzwischen zur 15-Prozent-Keule geschrumpft ist. In die gleiche Themenkategorie fällt das «Chlorhuhn», das im Rahmen des neuen Abkommens zollfrei importiert werden soll.

In der Romandie wiederum machte das Wort «Génocide» – Völkermord – das Rennen, wie es weiter hiess. In der italienischsprachigen Schweiz gewann der Begriff «Dazi» – Zölle – und im Rätoromanisch sprechenden Landesteil landete «IA» – die Abkürzung für künstliche Intelligenz – auf dem ersten Platz.