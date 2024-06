Jurafrage Jurassische Regierung will entwendete Ortstafeln zurückgeben

Die jurassische Regierung will die aus dem Berner Jura entwendeten Ortstafeln an den Kanton Bern zurückgeben. Die Tafeln wurden Ende Februar gestohlen und sind am Sonntag von den Béliers vor dem Parlament in Delsberg deponiert worden.