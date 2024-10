Sellner posiert mit seiner Anhängerschaft. Foto: Screenshot X 1/5

Janine Enderli Redaktorin News

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner (35) überschritt am Samstag trotz einer Einreisesperre bei Konstanz (D) die Grenze zur Schweiz. Der 35-Jährige wollte im Kanton Zürich einen Vortrag halten, der von der rechtsextremen Schweizer Gruppierung Junge Tat organisiert wurde.

Weit kam er nicht: Auf Videos ist zu sehen, wie sich der Österreicher direkt an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen aufhält. Dann kommen Schweizer Polizisten und nehmen ihn mit. Aber warum? «Sie befinden sich in der Schweiz», sagt ein Beamter. Der Österreicher wurde anschliessend für weitere Abklärungen auf einen Polizeiposten mitgenommen und anschliessend mit der Fähre Richtung Deutschland begleitet. Denn: Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) legte Sellner ein Einreiseverbot für die Schweiz auf. Dieses gilt seit dem 11. und noch bis zum 27. Oktober.

«Begeistertes Schweizer Publikum»

Am Tag nach dem Polizeieinsatz äussert sich der 35-Jährige in einem Video auf X zum Vorfall. Dabei behauptet Sellner, dass er seinen Vortrag offenbar trotz der Ausweisung habe halten können. «Wir haben es geschafft, den Vortrag in voller Länge zu halten, vor einem begeisterten Schweizer Publikum.» Rund 100 Personen seien anwesend gewesen.

Auf dem X-Account der Jungen Tat finden sich Videos, die den Anlass dokumentieren. Es ist zu sehen, wie Dutzende Personen in einem Raum sitzen. Vor ihnen spricht Martin Sellner. Nach dem Vortrag schossen einige Besucher gar Selfies mit Sellner. Die Organisatoren schreiben zum Beitrag: «Mit Tricklis zum vollen Erfolg! Trotz zahlreicher Bemühungen der Behörden, ihn daran zu hindern, konnte Martin Sellner seinen Vortrag über Remigration und Metapolitik vor über 100 Personen ungestört halten.» Ob der Vortrag tatsächlich auf Schweizer Boden stattgefunden hat, ist unklar. Die Antwort auf eine Blick-Anfrage beim Fedpol ist noch ausstehend.

Sellner ist ein Befürworter der sogenannten «Remigration» – er möchte, dass Migranten im grossen Stil zurückgeführt werden können. Die Junge Tat wollte bereits im März dieses Jahres eine Veranstaltung mit Sellner durchführen, die jedoch von der Kantonspolizei Aargau abgebrochen wurde. Diese erteilte Sellner eine befristete Wegweisung für das Gebiet des Kantons Aargau.