Junge Frau wohlbehalten gefunden

Zum letzten Mal wurde die Frau (20) am Mittwoch, 18. September, gegen 15.30 Uhr im Krankenhaus in Marsens FR gesehen. Seither fehlte von der 20-Jährigen jede Spur. Die Polizei bat die Bevölkerung in einer Mitteilung um Mithilfe.

Am Abend wurde sie wohlbehalten aufgefunden, wie die Polizei mitteilt.

Ein Suchdispositiv mit mehreren Polizeipatrouillen und einem Armeehelikopter hatte während des Abends in der Region Gibloux nach der Vermissten gesucht. Ein Bürger, der von der Vermisstmeldung in der Presse erfahren hatte, informierte die Polizei und ermöglichte es, die Frau aufzugreifen.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung im Rahmen dieser Veranstaltung.