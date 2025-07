IT-Grosshandel Also steigert EBITDA im ersten Halbjahr deutlich

Der IT-Grosshändler Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 deutlich mehr umgesetzt und mehr verdient. An der Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen aus Emmen LU fest.

Publiziert: 08:25 Uhr