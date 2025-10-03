Also reduziert Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder

Überdies soll Thomas Meyerhans als COO insbesondere in den Bereichen Personalwesen und Logistik den Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter vorantreiben. Jan Bogdanovich soll als CTO den Ausbau weiterer innovativer digitaler Plattformen wie Cybersecurity oder Gaming vorantreiben.
Mit den Anpassungen will Also Abläufe optimieren und Entscheidungen beschleunigen.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen