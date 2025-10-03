DE
FR
Abonnieren

IT-Dienstleistung
Also reduziert Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder

Der IT-Dienstleister Also mit Sitz in Emmen LU verkleinert seine Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder. An der Spitze bleibt Wolfgang Krainz CEO, Andreas Kuhn behält als CFO die Leitung des Finanzbereichs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.
Publiziert: vor 38 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Der IT-Dienstleister Also will mit einer Verkleinerung der Konzernleitung Entscheidungen beschleunigen. (Archivaufnahme)
Foto: URS FLUEELER
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Überdies soll Thomas Meyerhans als COO insbesondere in den Bereichen Personalwesen und Logistik den Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter vorantreiben. Jan Bogdanovich soll als CTO den Ausbau weiterer innovativer digitaler Plattformen wie Cybersecurity oder Gaming vorantreiben.

Mit den Anpassungen will Also Abläufe optimieren und Entscheidungen beschleunigen.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen