Der IT-Dienstleister Also mit Sitz in Emmen LU verkleinert seine Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder. An der Spitze bleibt Wolfgang Krainz CEO, Andreas Kuhn behält als CFO die Leitung des Finanzbereichs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Also reduziert Konzernleitung von acht auf vier Mitglieder

Der IT-Dienstleister Also will mit einer Verkleinerung der Konzernleitung Entscheidungen beschleunigen. (Archivaufnahme) Foto: URS FLUEELER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Überdies soll Thomas Meyerhans als COO insbesondere in den Bereichen Personalwesen und Logistik den Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter vorantreiben. Jan Bogdanovich soll als CTO den Ausbau weiterer innovativer digitaler Plattformen wie Cybersecurity oder Gaming vorantreiben.

Mit den Anpassungen will Also Abläufe optimieren und Entscheidungen beschleunigen.