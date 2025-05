Ipsach BE E-Bike-Fahrer zieht sich nach Sturz schwere Verletzungen zu

Ein E-Bike-Fahrer erlitt bei einem Selbstunfall in Ipsach BE schwere Verletzungen. Der Mann stürzte am Samstagabend aus ungeklärten Gründen und wurde per Rettungshelikopter ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Publiziert: vor 5 Minuten