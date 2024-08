Installation Katharinen-Turm ehrt die Rolle der Frauen in der Geschichte Zürichs

Während vier Monaten ragt in Zürich eine 40 Meter hohe Turminstallation zwischen Fraumünster und Stadthaus in die Höhe. Der Katharinen-Turm soll die wichtige Rolle der Frauen in der Stadtgeschichte sichtbar machen und an die Reformatorin Katharina von Zimmern erinnern.