Ins Spital gebracht 87-jähriger Mann nach Unfall in Kaltbrunn SG verstorben

Ein 87-Jähriger ist nach einem Unfall in Kaltbrunn verstorben, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mitteilte. Das Auto einer 58-jährigen Frau erfasste den Mann am 21. Januar, als er zu Fuss eine Strasse überquerte.

Publiziert: 14:34 Uhr