Tresor landet nach Einbruch in Gossau SG im Bach

In Gossau SG wurde ein Tresor nach einem Einbruch in einem Bach gefunden. Wegen starker Strömung musste die Feuerwehr den Tresor aufwendig bergen. Der Inhalt wird nun forensisch untersucht und mit gestohlenen Gegenständen abgeglichen.

Die Feuerwehr sicherte einen Mitarbeiter mit Schwimmweste und Seil

Ein Tresor ist nach einem Einbruch in Gossau SG in einem Bach gelandet. Wegen der starken Strömung musste ein Mitarbeiter der Feuerwehr für die Bergung mit einem Seil gesichert werden. Der Inhalt wird noch untersucht.

Eine Drittperson habe den Fund eines Tresors in einem Bach an der Chellenbachstrasse gemeldet, teilte die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mit.

Wegen der starken Strömung im Bach musste ein Mitarbeiter der Feuerwehr mit Schwimmweste und Seil gesichert werden, um den Tresor zu bergen. Erste Abklärungen zeigen, dass der Tresor von einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus am Chellenweiherweg in der Nacht von Samstag auf Sonntag stammt.

Der Inhalt wird nun durch das Kompetenzzentrum Forensik überprüft und mit dem Deliktsgut abgeglichen.