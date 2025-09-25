Schindler erhält Grossauftrag von Hotelkette Accor

Schindler beliefert Accor-Hotels in Asien mit Liften und Rolltreppen. (Archivaufnahme aus dem Schindler-Showroom)
Foto: GAETAN BALLY
Darum gehts
- Schindler übernimmt Wartung von Accor-Hotels in mehreren asiatischen Ländern
- Accor betreibt in Asien Hotels unter verschiedenen Marken
- Weltweit besitzt Accor über 5600 Immobilien in 110 Ländern
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Auftrag umfasse die Accor-Liegenschaften in Kambodscha, Hongkong, Indonesien, Macau und Malaysia, auf den Philippinen sowie in Singapur, Thailand und Vietnam, teilte Schindler am Donnerstag mit. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.
Accor betreibt gemäss der Mitteilung in Asien unter verschiedenen Marken mehr als 500 Hotels. Weltweit besitzt die Gruppe über 5600 Immobilien in rund 110 Ländern.