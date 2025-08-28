Perlen Papier baut etwas weniger Stellen ab

Bei der Perlen Papier AG werden 60 Stellen abgebaut. (Archivaufnahme)
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Der Stellenabbau war aufgrund der anhaltend herausfordernden Marktsituation notwendig, wie es Anfang August hiess. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird es einen Sozialplan geben. Dessen Erstellung sei auch schon abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Der Abbau solle bis Jahresende umgesetzt werden.
Die Perlen Industrieholding AG entstand im Frühjahr 2024 aus der Aufspaltung der damaligen CPH Chemie + Papier Holding (seither CPH Group AG). Das Papiergeschäft (Perlen Papier AG) und die Immobilien in Perlen fielen der Perlen Industrieholding zu. Die Geschäftstätigkeit wurde per 25. Juni 2024 aufgenommen.