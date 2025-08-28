Perlen Papier baut etwas weniger Stellen ab

Der Stellenabbau bei Perlen Papier fällt etwas geringer aus als ursprünglich angekündigt. Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens werden nur 60 statt die bisher geplanten 65 Stellen gestrichen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Bei der Perlen Papier AG werden 60 Stellen abgebaut. (Archivaufnahme) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Stellenabbau war aufgrund der anhaltend herausfordernden Marktsituation notwendig, wie es Anfang August hiess. Für die betroffenen Mitarbeitenden wird es einen Sozialplan geben. Dessen Erstellung sei auch schon abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Der Abbau solle bis Jahresende umgesetzt werden.

Die Perlen Industrieholding AG entstand im Frühjahr 2024 aus der Aufspaltung der damaligen CPH Chemie + Papier Holding (seither CPH Group AG). Das Papiergeschäft (Perlen Papier AG) und die Immobilien in Perlen fielen der Perlen Industrieholding zu. Die Geschäftstätigkeit wurde per 25. Juni 2024 aufgenommen.