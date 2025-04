Komax bezüglich US-Zölle zuversichtlich

Komax könne die drohenden US-Zölle meistern. Dies hat der Chef des Unternehmens aus Dierikon LU, Matijas Meyer, am Mittwoch den Aktionärinnen und Aktionären erklärt.

Der Hauptsitz der global tätigen Komax AG ist in Dierikon LU. (Archivaufnahme) Foto: Goran Basic

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die drohenden US-Zöllen stellten eine Herausforderung dar, erklärte der CEO gemäss einer Mitteilung vom Mittwochabend. Komax könne die Herausforderung dank mehreren Standorten in den USA jedoch gut meistern. Zudem habe man vor Ort nur wenige Mitbewerber, während der Hauptkonkurrent aus Asien komme.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Komax Holding stimmten an der ordentlichen Generalversammlung im KKL Luzern allen Anträgen des Verwaltungsrats zu. So wählten sie unter anderem Andreas Häberli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten, wie es in der Mitteilung hiess.

Häberli folgt auf Beat Kälin, der nach zehn Jahren den Vorsitz abgibt und Mitglied im Verwaltungsrat bleibt. An der Generalversammlung nahmen 251 Aktionärinnen und Aktionäre teil, wobei insgesamt 62,7 Prozent des Aktienkapitals vertreten waren.