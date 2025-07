CPH übernimmt kanadischen Chromatographie-Spezialisten Silicycle

Die CPH Group will mit ihrer Chemiesparte Zeochem das kanadische Unternehmen Silicycle übernehmen. Sie hat eine entsprechende Vereinbarung zur Übernahme der wesentlichen Vermögenswerte getroffen.

Der Hauptsitz von CPH befindet sich in Perlen. (Archivaufnahme) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Der Kaufpreis wurde nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2025 erwartet, wie das Industrieunternehmen aus Perlsen LU am Dienstag mitteilte.

Mit dem Erwerb setzt das Unternehmen laut eigenen Angaben seine internationale Expansionsstrategie fort. Silicycle ist spezialisiert auf hochwertige Chromatographie-Gele, die in der pharmazeutischen Forschung und Produktion zur Trennung und Analyse chemischer Substanzen eingesetzt werden. Das Unternehmen mit rund 60 Mitarbeitenden erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von umgerechnet gut 9 Millionen Franken (16 Millionen kanadische Dollar).

Durch die Integration von Silicycle erweitert Zeochem ihr Produktportfolio insbesondere im Bereich derivatisierter Chromatographie-Gele, die aufgrund ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften in der Flüssigchromatographie eine Schlüsselrolle spielen. Diese Technik wird weltweit in Forschungslabors und in der Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe eingesetzt.

Laut CPH-CEO Alois Waldburg-Zeil stärkt die Übernahme die Position von Zeochem in wachstumsstarken Märkten. Zudem erwartet das Unternehmen Synergien in der Produktion und im globalen Vertrieb. Nach der Akquisition wird die CPH Group an 15 Standorten weltweit vertreten sein.