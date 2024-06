«Inakzeptabel» Offener Brief kritisiert Verzögerung bei Lärmsanierung in Malters

Die Luzerner Sektion des Verkehrsclubs der Schweiz (VCS), Ortsparteien sowie Einwohnerinnen und Einwohner kritisieren die «inakzeptablen Verzögerungen» beim Lärmschutzprojekt in Malters LU. In einem offenen Brief fordern sie von der Regierung «rasches Handeln».