In Wil SG Polizei fasst Flüchtigen nach Auseinandersetzung

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Sonntagnachmittag einen Flüchtigen festgenommen, der am Freitag in Wil mutmasslich in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt war. Beim Flüchtigen handelt es sich um einen 34-jährigen, in St. Gallen wohnhaften Algerier.