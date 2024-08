17-jähriger Motorradfahrer bei Auffahrkollision verletzt

Ein 17-jähriger Motorradlenker ist am Samstag bei einer Auffahrkollision mit einem Lieferwagen in Wil SG verletzt worden. Der Rettungsdienst transportierte ihn mit unbestimmten Verletzungen ins Spital

In Wil SG

In Wil SG

Der 17-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, als ein Lieferwagen vor ihm an diesem Fussgängerstreifen in Wil SG angehalten hatte.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zu dem Unfall kam es am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr, als der Lieferwagenfahrer vor einem Fussgängerstreifen angehalten hatte, wie die St. Galler Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Der Motorradfahrer habe in der Folge nicht mehr rechtzeitig bremsen können und sei mit seiner Maschine ins Heck des Lieferwagens geprallt.