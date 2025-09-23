DE
In Wasen BE
E-Bike-Fahrer (†73) stirbt nach Selbstunfall

In Wasen im Emmental hat sich ein E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall am Sonntag schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Jetzt ist er dort verstorben.
Im Emmental verletzte sich ein E-Bike-Fahrer bei einem Selbstunfall schwer. Jetzt ist er im Spital verstorben. (Symbolbild)
Foto: ANTHONY ANEX

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 11.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der E-Bike-Fahrer war von Oberwald in Richtung Sumiswald unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen im Bereich Guggisberg zu Boden stürzte.

Der Schwerverletzte wurde durch anwesende Drittpersonen erstversorgt und anschliessend in kritischem Zustand abtransportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.

