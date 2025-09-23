Darum gehts
- E-Bike-Fahrer stürzte in Guggisberg, Ursache des Unfalls unklar
- Passanten leisteten Erste Hilfe, Zustand des Fahrers bleibt kritisch
- Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 11.40 Uhr
Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 11.40 Uhr, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Der E-Bike-Fahrer war von Oberwald in Richtung Sumiswald unterwegs, als er aus noch zu klärenden Gründen im Bereich Guggisberg zu Boden stürzte.
Der Schwerverletzte wurde durch anwesende Drittpersonen erstversorgt und anschliessend in kritischem Zustand abtransportiert. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs aufgenommen.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen