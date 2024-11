Die Frau, die am Mittwochabend in Steffisburg von einem Auto erfasst und in kritischem Zustand ins Spital gebracht wurde, erlag am Donnerstagnachmittag ihren Verletzungen.

In Steffisburg BE von Auto erfasst

Im Kanton Bern erlag eine 91-Jährige ihren Verletzungen nach einem Verkehrsunfall. Foto: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Bei der Verstorbenen handelt es sich um eine 91-jährige Schweizerin aus dem Kanton Bern. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland zum Unfall dauern an.

Die Kantonspolizei Bern wurde am Mittwoch, dem 20. November, kurz vor 20.50 Uhr, informiert, dass sich ein Verkehrsunfall auf der Zulgstrasse in Steffisburg ereignet habe. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Autofahrer aus der Oberdorfstrasse auf die Zulgstrasse in Richtung Steffisburg.

Zur gleichen Zeit versuchte eine Frau, den Fussgängerstreifen auf der Höhe des Kindergartens zu überqueren. Aus Gründen, die noch zu klären sind, wurde sie von dem Auto erfasst und mehrere Meter weit geschleudert. Die Fussgängerin wurde schwer verletzt. Sie erhielt erste Hilfe durch Dritte und wurde anschliessend in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb sie am Donnerstagnachmittag.