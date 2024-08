In Sirnach TG Zwei Verletzte und sieben Festnahmen nach Schlägerei

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen sind am Freitagabend in einer Wohnung in Sirnach TG ein 35- und ein 37-jähriger Mann leicht und mittelschwer verletzt worden. Die sieben Involvierten wurden festgenommen und inhaftiert.