In einem Bündner Schulhaus kam es am Freitag zu einem dramatischen Vorfall. Ein 7-jähriger Bub stürzte im Treppenhaus ein Stockwerk in die Tiefe.

7-Jähriger stürzt in Mastrils GR in die Tiefe – mit Rega ins Spital geflogen

7-Jähriger stürzt in Mastrils GR in die Tiefe – mit Rega ins Spital geflogen

In einem Treppenhaus einer Schule stürzte ein Kind ein Stockwerk in die Tiefe. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Angela Rosser Journalistin News

Kurz nach 10 Uhr stürzte in einem Schulhaus in Mastrils im Kanton Graubünden ein 7-jähriger Bub ein Stockwerk in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, leisteten Lehrpersonen sofort erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die angerückten Einsatzkräfte übernahmen die Betreuung des Buben und die Rega brachte ihn ins Kantonsspital nach Chur. Wie es zu dem Sturz im Treppenhaus gekommen ist, wird durch die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.

Zur Betreuung der anderen Schulkindern, der Eltern und den Lehrpersonen, stand ein Care-Team im Einsatz.