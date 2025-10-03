Kurz nach 10 Uhr stürzte in einem Schulhaus in Mastrils im Kanton Graubünden ein 7-jähriger Bub ein Stockwerk in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, leisteten Lehrpersonen sofort erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.
Die angerückten Einsatzkräfte übernahmen die Betreuung des Buben und die Rega brachte ihn ins Kantonsspital nach Chur. Wie es zu dem Sturz im Treppenhaus gekommen ist, wird durch die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.
Zur Betreuung der anderen Schulkindern, der Eltern und den Lehrpersonen, stand ein Care-Team im Einsatz.
