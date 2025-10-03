DE
FR
Abonnieren

In Schulhaus verunfallt
7-Jähriger stürzt in Mastrils GR in die Tiefe – mit Rega ins Spital geflogen

In einem Bündner Schulhaus kam es am Freitag zu einem dramatischen Vorfall. Ein 7-jähriger Bub stürzte im Treppenhaus ein Stockwerk in die Tiefe.
Publiziert: 16:52 Uhr
Teilen
Anhören
In einem Treppenhaus einer Schule stürzte ein Kind ein Stockwerk in die Tiefe.
Foto: Kantonspolizei Graubünden
Angela_Rosser_Journalistin NewsDesk_Ringier AG_2-Bearbeitet.jpg
Angela RosserJournalistin News

Kurz nach 10 Uhr stürzte in einem Schulhaus in Mastrils im Kanton Graubünden ein 7-jähriger Bub ein Stockwerk in die Tiefe. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, leisteten Lehrpersonen sofort erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die angerückten Einsatzkräfte übernahmen die Betreuung des Buben und die Rega brachte ihn ins Kantonsspital nach Chur. Wie es zu dem Sturz im Treppenhaus gekommen ist, wird durch die Kantonspolizei abgeklärt, heisst es weiter.

Zur Betreuung der anderen Schulkindern, der Eltern und den Lehrpersonen, stand ein Care-Team im Einsatz.

Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen