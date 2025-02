Mehrere Fahrzeuge aus Autogaragen gestohlen

Aus Autogaragen in Schattdorf UR sind in den letzten Tagen mehrere Fahrzeuge gestohlen worden. Der Deliktsbetrag beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Ob es zwischen den Einbrüchen einen Zusammenhang gibt, war am Dienstag unklar.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Uri wurde in der Nacht auf Dienstag in zwei Autogaragen in Schattdorf eingebrochen. Aus einer wurde ein Auto im Wert von 100'000 Franken gestohlen. Aus der zweiten Garage wurde offenbar kein Fahrzeug entwendet.

Bereits in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar habe sich in Schattdorf eine unbekannte Täterschaft Zutritt zu einer Autogarage verschafft, teilte die Polizei mit. Dabei seien zwei Fahrzeuge im Wert von total 250'000 Franken gestohlen worden. Die beiden Fahrzeuge seien inzwischen in Frankreich und Belgien sichergestellt worden.