Unbekannte überfallen Mann und verletzen ihn

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagabend einen 56-jährigen Mann in der Stadt Schaffhausen überfallen. Das Opfer wurde dabei verletzt.

In Schaffhausen

Ein 56-jähriger Mann wurde in der Stadt Schaffhausen am Dienstagabend von zwei Unbekannten ausgeraubt und dabei verletzt, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 56-Jährige war am Dienstagabend nach 22 Uhr auf dem Nachhauseweg im Promenadenpark in der Stadt Schaffhausen unterwegs, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte.

Dort wurde er von zwei männlichen Personen festgehalten und unter Gewaltandrohung zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Die Täter flüchteten und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung bisher nicht ermittelt werden.