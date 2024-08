Die Fahrt eines 33-jährigen Autofahrers hat am Samstagnachmittag in einer Kleingartenanlage geendet. Er kam auf der Stationsstrasse von Wollerau SZ Richtung Samstagern ZH von der Strasse ab.

Autofahrer landet nach Unfall in Kleingartenanlage

Autofahrer landet nach Unfall in Kleingartenanlage

In Samstagern ZH

In Samstagern ZH

Die Fahrt eines 33-jährigen Autofahrers hat am Samstagnachmittag in einer Kleingartenanlage geendet. Auf der Stationsstrasse von Wollerau SZ Richtung Samstagern ZH kam er von der Strasse ab.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach einer rund 100 Meter langen Fahrt über eine offene Wiese wurde er beim Überfahren einer Abgrenzung einer Kleingartenanlage in die Luft katapultiert und landete in der Gartenanlage, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag weiter mitteilte. Der Lenker zog sich unbestimmte Verletzungen zu und wurde ins Spital Lachen SZ gebracht. Die Unfallursache wird untersucht.