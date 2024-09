In Rupperswil AG Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rupperswil AG hat am Sonntagvormittag zwei Verletzte gefordert. Die beiden Bewohnerinnen mussten im Spital untersucht werden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Die betroffene Wohnung ist vorläufig unbewohnbar.