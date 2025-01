In Rüschlikon ZH Schachschaden von über 100'000 Franken bei Hausbrand

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Rüschlikon ist am Mittwoch ein Sachschaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt.

