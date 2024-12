In Rorschach SG

Auf einen Blick Zwei Männer versuchten in Wohnung einzubrechen und Auto zu bestehlen

Marokkanische Asylbewerber festgenommen, einer biss einen Polizisten bei Festnahme

21- und 25-jährige Verdächtige wurden um 23:30 Uhr gemeldet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag um 23.30 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von verdächtigen Personen erhalten, die soeben versucht hatten, durch ein offenes Fenster in eine Wohnung zu gelangen. Während einer daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen zwei Männer anhalten, die im Begriff gewesen sein dürften, einen Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto zu begehen. Bei der Festnahme wurde ein Polizist von einem der Männer gebissen.

Ein Bewohner einer Wohnung an der Hinteren Bergstrasse meldete der Kantonalen Notrufzentrale, dass soeben zwei dunkel gekleidete Personen versucht hätten, durch ein geöffnetes Fenster in seine Wohnung zu gelangen. Während der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen an der Felsenbergstrasse feststellen, wie zwei auf das Signalement passende Männer mutmasslich im Begriff waren, einen Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto zu begehen.

Die beiden Männer, zwei marokkanische Asylbewerber im Alter von 21 und 25 Jahren, wurden angehalten und kontrolliert. Anlässlich der Kontrolle erhärtete sich der Diebstahls-Verdacht, woraufhin die Männer festgenommen wurden. Der 21-Jährige liess sich dabei widerstandslos festnehmen. Der 25-Jährige widersetzte sich zuerst passiv der Festnahme und zettelte schliesslich einen Streit mit seinem Begleiter an, woraufhin die Männer getrennt und unter Kontrolle gebracht werden mussten. Dabei biss der 25-Jährige einen Polizisten. Der Polizist musste sich im Spital ambulant behandeln lassen.