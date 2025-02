In Roggliswil LU Zwei Personen bei Selbstunfall schwer verletzt

Bei einem Selbstunfall am frühen Sonntagmorgen sind in Roggliswil LU zwei Personen erheblich verletzt worden, wie die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Fahrzeuglenker erlitt nur leichte Verletzungen.

