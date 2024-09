In Murg SG 35-jährige Landwirtin von Strohballen verletzt

Eine 35-jährige Landwirtin ist am (heutigen) Freitag in Murg SG beim Einsturz eines Strohballenstapels von einem Ballen getroffen und verletzt worden. Ein Regahelikopter flog sie mit unbestimmten Verletzungen in ein Spital.