In Münsterlingen TG Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 60-jähriger Rollerfahrer hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Selbstunfall in Münsterlingen schwere Verletzungen zugezogen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit einer Verkehrsinsel und stürzte schliesslich in einem Kreisel.