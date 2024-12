Kanton Schwyz lässt Wildschweine schiessen

In Merlischachen

Wildschweine tauchen im Kanton Schwyz nur selten auf. (Symbolbild) Foto: LINO MIRGELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei Merlischachen sei von der Wildhut am 17. Dezember eine Rotte Wildschweine beobachtet worden, teilte das kantonale Umweltdepartement am Freitag mit. Damit die Tiere an den landwirtschaftlichen Flächen nicht weitere grössere Schäden anrichten könnten, würden sie vergrämt.

Zu diesem Zweck werden in den kommenden Nächten einzelne Wildschweine geschossen. Wildschweine seien gemäss Bundesgesetzgebung eine jagbare Tierart und dürften bei Bedarf reguliert werden, teilte das Umweltdepartement mit. Weil sie im Kanton Schwyz aber selten seien, seien sie bisher nicht bejagt worden.