In Mattwil TG Zwei Personen müssen nach Autounfall ins Spital

In Mattwil im Thurgau ist am Samstagmorgen ein Auto in eine Mauer geprallt. Der 42-jährige Lenker und die 38-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden.

Publiziert: vor 41 Minuten