In Lausen BL Polizei erwischt zwei mutmassliche Einschleichdiebe

Die Baselbieter Kantonspolizei hat am frühen Donnerstagmorgen in Lausen BL zwei Verdächtige festgenommen. Diese waren in ein Einfamilienhaus eingeschlichen und versuchten anschliessend, parkierte Autos zu öffnen, wie die Polizei mitteilte.