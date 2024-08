Zwei Jugendliche nach Einbrüchen festgenommen

Am frühen Donnerstagmorgen sind in Grenchen SO zwei Jugendliche festgenommen worden. Der 14- und der 15-Jährige stehen im Verdacht, mehrere Einbrüche und Diebstähle begangen zu haben, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte.

In Grenchen SO

Die Kantonspolizei Solothurn hat am Donnerstagmorgen in Grenchen zwei junge Einbrecher, einen Eriträer und einen Ivorer, festgenommen. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Gegen 05.20 Uhr beobachtete ein Anwohner in Grenchen SO einen Einbruch und konnte dabei einen Jugendlichen fassen, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Polizei habe den Burschen für weitere Abklärungen zum Polizeiposten gebracht. Eine Patrouille habe zudem in der Nähe einen zweiten Jugendlichen festgenommen.

In Zusammenarbeit mit der Jugendanwaltschaft liefen nun Ermittlungen gegen die aus Eritrea und der Elfenbeinküste stammenden Jugendlichen.