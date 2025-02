Ein Senior hat in der Nacht von Freitag auf Samstag in Flums SG einen Selbstunfall verursacht. Der 73-Jährige war angetrunken, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken.

In Flums SG

Ein angetrunkener Senior verursachte in der Nacht auf Samstag in Flums einen Selbstunfall. Foto: Kantonspolizei St. Gallen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann fuhr gegen 01.45 Uhr in Richtung Flums Zentrum, wie die Polizei am Samstag in einer Mitteilung schrieb. Dabei kam er von der Fahrspur ab und prallte gegen eine auf der Fahrbahn stehende Leitplanke, eine sogenannte Miniguard. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt, wie sie weiter schrieb.